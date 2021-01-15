خطيب مسجد بكفرالشيخ: يجوز إخراج الزكاة لمرضى «كورونا»

أدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صلاة الجمعة بمسجد الاستاد بمدينة كفر الشيخ.وأكد الشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة، في خطبة الجمعة، أنه يجوز إخراج الزكاة لتوفير اللقاحات للفقراء والمساكين، وأن هذا من أولى أولوياتهاوكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث عدد من الموضوعات الرياضية والشبابية على مستوى المحافظة.ويتفقد المحافظ ووزير الرياضة، المنشآت الجديدة التابعة لشركة استادات القابضة بنادي كفر الشيخ الرياضي، وبعدها يتوجهان إلى شبين الكوم لزيارة نادى سيتى كلوب بها، وحضور المؤتمر الصحفي لوزير الشباب والرياضة ومحافظي كفر الشيخ والمنوفية.