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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«بيت الكراهية» للروائي محمد برهان تصدر في الصين

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:59 م
بيت الكراهية
بيت الكراهية
نضال ممدوح
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صدرت عن وزارة الثقافة والسياحة في الصين، الترجمة الصينية لرواية "بيت الكراهية" للروائي السوري محمد برهان، وذلك في إطار مشروع تبادل الترجمة والنشر بين حكومة الصين وجامعة الدول العربية.

وحصلت الرواية التي صدرت عام 2016 عن دار فضاءات الأردنية على تقييم الامتياز من قبل لجنة التقييم والخبراء المشرفة على المشروع.

وعبرت تشيه يانج مديرة التسويق في دار انتركونتينانتال الصينية الحكومية، والتي تولت نشر العمل عن سعادتها بتواصل مشروع التبادل الثقافي بين الصين والعالم العربي، مؤكدة أنه واحد من أهم المشاريع الثقافية الدولية التي تقوم بها دار انتركونتننتل الصينية.

وأشارت إلى أن الجهد الذي يتم بذله لترجمة ونشر الأعمال العربية المتميزة لتصبح في متناول القارئ الصيني، يشير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الصين للتعرف على الثقافة العربية ومد جسور التواصل بين الثقافتين.

وأضافت ان التقييم الذي حصلت عليه ترجمة رواية "بيت الكراهية" إنما يشير إلى العناية التي تبذلها الدار في انتقاء ما يتم تبنيه ونشره للقارئ الصيني.

من جهته عبر الشاعر جهاد أبو حشيش مدير دار فضاءات، عن سعادته العميقة بترجمة واحدة من أعمال الدار ونشره في الصين، مؤكدًا ان ذلك إنما يعزز قيم التواصل الثقافي والإنساني الذي تحاول الدار وضعه نصب عينيها على الدوام.

وأضاف أبو حشيش أن المباحثات متواصلة مع الصين لترجمة ونشر مزيد من إنتاجات الدار.

يذكر أن رواية "بيت الكراهية" هي واحدة من ثلاثة أعمال روائية للروائي محمد برهان بعد روايتي "كاهن الخطيئة" و"عطار القلوب" والخامسة في مجمل أعماله الأدبية التي تضم إضافة إلى الروايات الثلاث كتابيه "نصوص ناقصة" و"مذاق الخفة".

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