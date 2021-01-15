السلطات التركية تفصل ضابطين بزعم الانتماء لجماعة جولن

أصدرت لجنة القضاة العسكريين التابعة لوزارة الدفاع التركية، قرارا يقضى بإقالة العقيد جيهان عثمان جيليك والملازم أول دوغان توران، بزعم التواصل مع حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن.ونشرت الجريدة الرسمية قرار لجنة القضاة العسكريين بوزارة الدفاع، والذي تضمن أنه نظرا لتقييم اللجنة فإن الصادر بحقهما القرار على صلة بحركة جولن مما يستوجب طردهم من الوزارة.وتتهم السلطات التركية حركة الخدمة ورئيسها فتح الله جولن، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل قبل 5 سنوات.