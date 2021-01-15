ضبط 4794 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم اعلى الطرق السريعة والصحراوية على مستوى الجمهورية.وأثمرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4794 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2108 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 283 مخالفة السير بدون تراخيص، 5 دراجات نارية مخالفة، 46 مخالفة شروط التراخيص، 20 مخالفة موقف عشوائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.