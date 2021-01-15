المركزى التركى: وصول الدولار إلى 9 ليرات خلال 2021

توقع البنك المركزي التركي، عن وصول سعر صرف الدولار الأمريكي خلال العام الجاري إلى 8.9 ليرة تركية، فيما تصل نسبة التضخم نحو 11.15%.وكشف البنك المركزي، عن توقعات شهر يناير 2021 التي شارك في إعدادها 63 متخصصا من قطاع العمل وممثلو القطاع المالي والمهنيون، وفقا لموقع "تي24 التركي".ومن المرجح أن يصل التضخم الاستهلاكي لنهاية العام 11.15%، ويبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.9%، فيما تصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3 %.