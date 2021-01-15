وكيل لجنة التضامن بالبرلمان: سنعمل وفق خطة عمل وخطوات مدروسة

قال أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تم انتخابه لتولي منصب وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب.وأضاف فتحي، أن اللجنة ستعمل وفقًا لخطة عمل وخطوات مدروسة ليتم إنجاز العديد من الملفات التي تهم المواطن البسيط من أصحاب المعاشات والأشخاص ذوي الإعاقة، والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن مصر تشهد طفرة نوعية بالاهتمام بذوى الإعاقة على كل المستويات ولأول مرة بهذا الشكل فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأوضح فتحي، أن فوز عدد من شباب التنسيقية ما بين أمانة سر ووكالة اللجان النوعية بالبرلمان يؤكد أن هناك توجهًا من الدولة بتمثيل الشباب في أماكن القيادة، مشيرًا إلى أن شباب التنسيقية يسعي إلي برلمان بمفهوم جديد، لتقديم تشريعات تسهم فى تحسين حياة المواطنين.