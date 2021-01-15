زعيم المعارضة التركية يستجيب لدعوة وزير الصحة ويتلقى اللقاح اليوم

أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، اعتزامه تلقي اللقاح الصيني كورونافاك المضاد لفيروس كورونا، بناء على دعوة خاصة من وزير الصحة فخر الدين قوجة.جاء تصريحات كليتشدار أوغلو خلال استضافته صباح اليوم الجمعة، على أحد برامج الإذاعات المحلية.وتابع كليتشدار أوغلو "حدثني وزير الصحة بشأن اللقاح، وعرض علي مرافقتي إلى المستشفى، مضيفا وافقت بالطبع، وسأتلقى لقاح كورونا اليوم أو غدا".وكان "قوجة" أعلن فى تصريحات سابقة، أنه اتصل برؤساء الأحزاب السياسية في بلاده، ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس البرلمان، ودعاهم لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح الصيني كورونافاك المضاد لفيروس كورونا.وكان "قوجة"، أول من تلقى لقاح كورونا، وذلك مساء الأربعاء الماضى، بمستشفى المدينة الطبية في العاصمة أنقرة.