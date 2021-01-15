إصابات كورونا في فرنسا تتجاوز 2.91 مليون حالة

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 91ر2 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 69 ألفا و452 حالة. وتعافي من مرض كوفيد19- الناجم عن الإصابة بكورونا 212 ألفا و728 شخصا من المصابين.