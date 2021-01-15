رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

داليا زيادة: «الإخوان» مؤهلة لتصنيفها منظمة إرهابية أجنبية بعد «حسم»

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:50 م
الإخوان المسلمين
الإخوان المسلمين
محمد الشريف
طباعة
رحبت الحملة الشعبية لتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية دولية، والمنظمة المضيفة للحملة، ومركز دراسات الديمقراطية الحرة، بقرار الخارجية الأمريكية، بالأمس، إدراج حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، رسميًا، على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية التي تصدرها الوزارة مرة كل عامين.

وقالت داليا زيادة، مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة، إن هذا التصنيف دليل جديد على أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة عنيفة مؤهلة لتصنيفها على أنها منظمة إرهابية أجنبية إن تنظيمات حسم ولواء الثورة وحماس والجهاد الإسلامي، كلها فصائل مسلحة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين. ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة غير قادرة على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية."

وأضافت داليا زيادة "في حين أننا لسنا متفائلين بأن الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن قد تتخذ خطوات جادة نحو تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، فإننا في الحملة الشعبية لإدراج الإخوان تنظيم إرهابي دوليًا سوف نواصل ونكثف جهودنا لتوثيق عنف جماعة الإخوان المسلمين وتوعية الرأي العام، في جميع أنحاء العالم، بحقيقة الإيديولوجية المتطرفة التي تتبناها الإخوان المسلمين، وتغذي بها كل المنظمات الإرهابية التي تنشر الخراب في الشرق الأوسط، اليوم."

و الحملة الشعبية لتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية دولية، هي مبادرة تابعة لمركز دراسات الديمقراطية الحرة، وتعمل على توثيق جرائم العنف التي ارتكبها عناصر الإخوان المسلمين منذ الإطاحة بنظام حكمهم في مصر عام 2013، ضد المدنيين الأبرياء، خصوصًا المسيحيين، ورجال الشرطة وأسرهم، والمؤسسات والمنشآت الحيوية في الدولة. وقد وثقت الحملة أكثر من ثلاثة آلاف جريمة عنف ارتكبها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في الفترة ما بين يونيو 2013 إلى ديسمبر 2015.

موضوعات متعلقة

«فيفا» يعلن انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020

أمريكا تدرج حركة «حسم» فى مصر على قوائم الإرهاب

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

الأكثر قراءة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

«فيفا» يعلن انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

بعد الإحالة للمفتى.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها فى المجارى

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

بيع مفتاح زنزانة نابليون مقابل 92 ألف يورو

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

«حكايات فردوس وسماحة» جديد الكاتب محمد عبد الحافظ

صدور كتاب «التقاويم فكليا وأثريا» للباحث ملاك نصحي ملاك

«دور المؤسسات الثقافية في دعم ذوي الهمم» بثقافة الأقصر

معرض كتب لإصدارات قصور الثقافة بالفيوم