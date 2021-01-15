داليا زيادة: «الإخوان» مؤهلة لتصنيفها منظمة إرهابية أجنبية بعد «حسم»

رحبت الحملة الشعبية لتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية دولية، والمنظمة المضيفة للحملة، ومركز دراسات الديمقراطية الحرة، بقرار الخارجية الأمريكية، بالأمس، إدراج حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، رسميًا، على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية التي تصدرها الوزارة مرة كل عامين.وقالت داليا زيادة، مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة، إن هذا التصنيف دليل جديد على أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة عنيفة مؤهلة لتصنيفها على أنها منظمة إرهابية أجنبية إن تنظيمات حسم ولواء الثورة وحماس والجهاد الإسلامي، كلها فصائل مسلحة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين. ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة غير قادرة على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية."وأضافت داليا زيادة "في حين أننا لسنا متفائلين بأن الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن قد تتخذ خطوات جادة نحو تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، فإننا في الحملة الشعبية لإدراج الإخوان تنظيم إرهابي دوليًا سوف نواصل ونكثف جهودنا لتوثيق عنف جماعة الإخوان المسلمين وتوعية الرأي العام، في جميع أنحاء العالم، بحقيقة الإيديولوجية المتطرفة التي تتبناها الإخوان المسلمين، وتغذي بها كل المنظمات الإرهابية التي تنشر الخراب في الشرق الأوسط، اليوم."و الحملة الشعبية لتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية دولية، هي مبادرة تابعة لمركز دراسات الديمقراطية الحرة، وتعمل على توثيق جرائم العنف التي ارتكبها عناصر الإخوان المسلمين منذ الإطاحة بنظام حكمهم في مصر عام 2013، ضد المدنيين الأبرياء، خصوصًا المسيحيين، ورجال الشرطة وأسرهم، والمؤسسات والمنشآت الحيوية في الدولة. وقد وثقت الحملة أكثر من ثلاثة آلاف جريمة عنف ارتكبها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في الفترة ما بين يونيو 2013 إلى ديسمبر 2015.