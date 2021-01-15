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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الأوقاف في خطبة الجمعة: يجوز الإسراع بإخراج الزكاة (صور)

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:49 م
خطبة الجمعة
خطبة الجمعة
أسوان_إسراء توفيق
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أدى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، صلاة الجمعة بالمسجد الجامع بمدينة أسوان.

حيث ألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة بالمسجد تحت عنوان '' إمكانية التعجيل بالزكاة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة أنه يجوز السرعة والتعجيل في تقديم موعد الزكاة وتقديمها لصالح الفقراء، وبشكل خاص أوقات الشدائد والجوائح والأزمات.

واستكمل قائلًا'' الناس بالناس مادام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات، والايام دول غني اليوم فقير غدًا، وفقير اليوم غني الغد''

وجاء ذلك وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين المصلين.

اختتم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدورة التثقيفية للأئمة بقاعة عروس النيل بأسوان، اليوم الجمعة.

وكان ذلك بحضوروكيل وزارة الأوقاف بأسوان الدكتور محمد عزت، لفيف من أئمة أسوان، ومجلس إدارة جامعة أسوان.

والتقى وزير الأوقاف 65 إمامًا من الأئمة المتميزين بأسوان، وذلك على هامش ختام فعاليات المعسكر التثقيفي للأئمة بالمحافظة والذي يقام تحت عنوان "القضايا العصرية وحتمية التجديد".

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