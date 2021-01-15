رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وسائل إعلام صينية: لقاح سينوفارم «آمن»

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:51 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أفادت وسائل إعلام حكومية أن لقاحا لكوفيد-‭‭‭19‬‬‬ طورته مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، إحدى أذرع شركة سينوفارم، آمن على الأطفال والقصّر فى الفئة العمرية بين ثلاثة أعوام و17 عامًا، على أساس بيانات سريرية حصلت عليها الشركة، اليوم الجمعة.

وقال يانغ شياو مينغ، رئيس المجموعة لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا): "يتعين الإشارة إلى ضرورة المتابعة بعناية وعن كثب للأطفال بين ثلاثة وخمسة أعوام أثناء التطعيم، لأن نظامهم المناعي لا يزال في طور النمو"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وطورت المجموعة لقاحين لمرض كوفيد-19 فى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وحصلا على تصريح بالاستخدام الطارئ، ويجري إعطاؤهما لمجموعات محدودة تضم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وأجيز أيضًا لقاحًا مرشحًا من شركة «سينوفاك» للتكنولوجيا الحيوية للاستخدام الطارئ.

وكان اللقاح الذي تطوره وحدة المجموعة في بكين أول لقاح يجري اعتماده في الصين للاستخدام العام في أواخر ديسمبر.

ولم يتضح على الفور أي لقاح من لقاحي المجموعة هو الذي أشار إليه يانغ في تصريحاته حول التجارب السريرية على الأطفال والقُصر.

ولم يتسن الحصول على تعليق من شركة سينوفارم أو المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية.

موضوعات متعلقة

الموعد الرسمي لصرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة

تجديد حبس «قمصان» مدّعي السرطان 15 يومًا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-1-2021

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

الأكثر قراءة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

«فيفا» يعلن انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

بعد الإحالة للمفتى.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها فى المجارى

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

بيع مفتاح زنزانة نابليون مقابل 92 ألف يورو

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

«حكايات فردوس وسماحة» جديد الكاتب محمد عبد الحافظ

صدور كتاب «التقاويم فكليا وأثريا» للباحث ملاك نصحي ملاك

«دور المؤسسات الثقافية في دعم ذوي الهمم» بثقافة الأقصر

معرض كتب لإصدارات قصور الثقافة بالفيوم