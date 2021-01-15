نصائح لمرضى الجيوب الأنفية: اجلسوا فى منازلكم

تتعرض الجمهورية في الوقت الحالي لعواصف ترابية وتقلبات مناخية، والتي تؤدي إلى نشاط مثير للرياح وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تشكل العواصف الرملية والترابية والغبار خطرًا كبيرًا على مرضى الجيوب الأنفية والأمراض الصدرية والربو، وفي هذا السياق تقدم "الدستور" عددًا من النصائح المهمة لأصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية لتفادي النتائج السلبية الناتجة عن تلك التقلبات المناخية، وفقًا لدكتور أحمد السباعي، طبيب الأمراض الصدرية، خلال حديثه لـ"الدستور".1- الابتعاد عن ممارسة الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال فترة التقلبات المناخية، مع مراعاة عدم التعرض المباشرة للأتربة والرمال التى تثار نتيجة هذه الرياح.2- من أبرز وأهم الحيل الصحية لتقليل تراكم الأتربة في الأنف، وأيضًا الحد من الإصابة بضيق التنفس هي تنظيف الأنف من الداخل، وذلك يتم عن طريق "الاستنشاق".3- غلق الأبواب والشبابيك جيدًا في حالة نشوب العاصفة الترابية، لتقليل دخول الأتربة للمنزل، لأنها تزيد من الشعور بألم التهاب الجيوب الأنفية.4- تناول فيتامين "ج "يجب على مرضى الجيوب الأنفية تناول الحد الأقصى من فيتامين ج خلال فصل الشتاء، وفيتامين ج مفيد جدًا في القضاء على العدوى الموجودة في الجسم، إلى جانب ذلك يمكن أيضًا تقليل الالتهاب في جسمك بفيتامين سي.5- من الطرق المهمة أيضًا استنشاق بخار الماء، حيث إنه يساعد على ترطيب المخاط فى الأنف وتخفيف أعراض الجيوب الأنفية والشعور بالألم.6- الماء المالح يساعد على تخفيف أعراض احتقان الجيوب الأنفية، وتعمل على تنظيفها، من الجيد غسيل الأنف بالماء المالح.7- تجنب الأدخنة بكل أنواعها وتجنب التدخين، حيث يعتبر التدخين من الأمور التي تزيد فرص تعرضك للعديد من المشكلات الصحية والمضاعفات الصحية، ويصعب بسببها علاج التهاب الجيوب الأنفية.8- الالتزام بالعلاجات الخاصة بالتهاب الجيوب الأنفية والتي تحميك بشكل كبير من التعرض للمضاعفات الصحية الناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية، ومنها حبوب الحساسية، البخاخ.9- الإكثار من تناول الماء حيث يساعد في ترطيب الأنف.10- التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين والتي بدورها تزيد من المواد المنبهة من الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.