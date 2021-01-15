داوود أوغلو: حزب «الحركة القومية» يتخلى عن «العدالة والتنمية»

كشف رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، عن تخلى حزب الحركة القومية، عن التحالف مع حزب العدالة والتنمية، قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.وأوضح داود أوغلو، الذي شغل من قبل رئيس وزراء تركيا، أن سبب خروج حزب الحركة القومية، برئاسة دولت بهتشلي، من تحالف الرئيس، هو ما تمر به من مشكلات، أبرزها مشكلة انتشار فيروس كورونا، وفقًا لموقع تى 24.والتقى أردوغان الأسبوع الماضى مع زعماء وشخصيات بارزة في أحزاب تركية مختلفة، أبرزها حزب السعادة والحزب الديمقراطي.كما التقى نائب الرئيس فؤاد أوقطاي مع زعيم الحزب الديمقراطي اليساري، في مسعى لضم الحزب إلى تحالف الجمهور.وأضاف داوود أوغلو أن تركيا بلا لقاح ضد فيروس كورونا، قائلا"إذا كان وزير الصحة التركي سيلقح نحو مليوني مواطن في اليوم، على أن تبدأ عملية التطعيم في اليوم نفسه، فهل لديه لقاح للغد؟ لا يوجد جواب، لأنه لا يوجد لقاح من الأساس".