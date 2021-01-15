إيطاليا توافق على تقديم المزيد من المليارات لمواجهة آثار كورونا

تخطط إيطاليا لتقديم مزيد من المليارات لمساعدة الأشخاص والشركات المتضررة بشدة جراء الجائحة، وفقًا للحكومة.ووافق مجلس الوزراء على اقتراح بخصيص نحو 32 مليار يورو (38 مليار دولار) في ساعة متأخرة من مساء الخميس لدعم العمال والشركات والقطاع الصحى، إلى جانب الأسر التي تكافح بسبب الأزمة التى أحدثها فيروس كورونا المستجد.وتشهد الخطة تخطى الحكومة لميزانيتها لتحمل ديون جديدة، فى إجراء أشارت إلى أن المفوضية الأوروبية راجعته بالفعل.ووافق مجلسا البرلمان الإيطالى، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، على ميزانية 2021 فى نهاية العام الماضي، وخصصت الميزانية بالفعل مساعدات بمليارات الدولارات لمواجهة آثار الجائحة.ورغم ذلك، يمر الائتلاف الحاكم بأزمة، بعد استقالة وزيرين من حزب "إيتاليا فيفا"، بسبب خلاف يتعلق بحزمة مساعدات الاتحاد الأوروبى المتعلقة بفيروس كورونا.ومن المتوقع أن يدلى رئيس الوزراء جوزيبى كونتى ببيان بشأن القضية أمام البرلمان يوم الإثنين.