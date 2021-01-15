الأمم المتحدة: زلزال إندونيسيا تسبب فى نزوح أكثر من 18 ألف شخص

أكد مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن الزلزال الذي ضرب جزيرة (سلاويسى) الإندونيسية، صباح اليوم الجمعة، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، أدى إلى نزوح أكثر من 18 ألف شخص بشكل مؤقت في 10 مواقع للإجلاء، متوقعًا أن ترتفع هذه الأرقام.وقال المتحدث باسم المكتب في جنيف يانس ليركا فى تصريح اليوم إن الزلزال أدى إلى أضرار جسيمة في مدينة (ماجينى)، بما في ذلك مستشفى مكون من خمسة طوابق، كما تضرر مكتب الحاكم، وفندقان ومركز تجارى وأكثر من 300 منزل، لافتًا إلى أن الكهرباء وشبكة الاتصالات وإمدادات الوقود قد تعطلت.ونوه المتحدث الأممى إلى أن الأمم المتحدة على اتصال وثيق بالحكومة الإندونيسية، وأنها على استعداد لدعم الاستجابة هناك.