ترامب يعد أغراضه ويستعد للرحيل لـ«البيت الأبيض الشتوى»

أيام قليلة تفصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عن البيت الأبيض، وكشفت تقارير صحفية أمريكية أن ترامب، سينتقل للعيش في منتجعه مارالاغو فى ولاية فلوريدا، بعد ترك منصبه كرئيس.ونشرت وكالات الأنباء صورًا تظهر نقل أغراض ترامب وأسرته من البيت الأبيض في صناديق كبيرة، تمهيدًا لخروج العائلة من مقر حكم الولايات المتحدة بعد بقائها هناك 4 سنوات.وذكرت شبكة إن بي سي الإخبارية الأمريكية، أن إدارة بايدن تنوي إجراء تنظيف عميق للبيت الأبيض قبل دخول بايدن، بتكلفة تقترب من نصف مليون دولار.وبسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، سيختلف تنظيف البيت الأبيض هذه المرة عما حدث في الانتقالات السابقة للسلطة، حيث سيخضع لإجراءات أشد من التعقيم والتطهير، خاصة عقب إصابة عدد من موظفي البيت الأبيض، فضلاً عن ترامب وأفراد من أسرته.وكان ترامب، قد اشترى منتجع مارالاغو عام 1985 بحوالي 10 ملايين دولار، وتحتفظ أسرته بأماكن خاصة في منطقة منفصلة مغلقة تحتوي على منزل وحديقة، وكان يزور المنتجع وهو فى منصبه، حتى أطلقت عليه بعض وسائل الإعلام "البيت الأبيض الشتوي" أو "البيت الأبيض الجنوبي".كما استخدم ترامب المنتجع خلال فترة ولايته لاستضافة اجتماعات للقادة الدوليين، بما في ذلك رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرئيس الصيني شي جين بينج.