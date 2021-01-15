رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يعد أغراضه ويستعد للرحيل لـ«البيت الأبيض الشتوى»

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:07 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
طباعة
أيام قليلة تفصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عن البيت الأبيض، وكشفت تقارير صحفية أمريكية أن ترامب، سينتقل للعيش في منتجعه مارالاغو فى ولاية فلوريدا، بعد ترك منصبه كرئيس.

ونشرت وكالات الأنباء صورًا تظهر نقل أغراض ترامب وأسرته من البيت الأبيض في صناديق كبيرة، تمهيدًا لخروج العائلة من مقر حكم الولايات المتحدة بعد بقائها هناك 4 سنوات.

وذكرت شبكة إن بي سي الإخبارية الأمريكية، أن إدارة بايدن تنوي إجراء تنظيف عميق للبيت الأبيض قبل دخول بايدن، بتكلفة تقترب من نصف مليون دولار.

وبسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، سيختلف تنظيف البيت الأبيض هذه المرة عما حدث في الانتقالات السابقة للسلطة، حيث سيخضع لإجراءات أشد من التعقيم والتطهير، خاصة عقب إصابة عدد من موظفي البيت الأبيض، فضلاً عن ترامب وأفراد من أسرته.

وكان ترامب، قد اشترى منتجع مارالاغو عام 1985 بحوالي 10 ملايين دولار، وتحتفظ أسرته بأماكن خاصة في منطقة منفصلة مغلقة تحتوي على منزل وحديقة، وكان يزور المنتجع وهو فى منصبه، حتى أطلقت عليه بعض وسائل الإعلام "البيت الأبيض الشتوي" أو "البيت الأبيض الجنوبي".

كما استخدم ترامب المنتجع خلال فترة ولايته لاستضافة اجتماعات للقادة الدوليين، بما في ذلك رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرئيس الصيني شي جين بينج.

موضوعات متعلقة

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

«فيفا» يعلن انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020

خاص.. الإطاحة بـ30 مسئولا فى لجنة الحكام بسبب أبنائهم

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

الأكثر قراءة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

«فيفا» يعلن انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

بعد الإحالة للمفتى.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها فى المجارى

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

بيع مفتاح زنزانة نابليون مقابل 92 ألف يورو

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «التقاويم فكليا وأثريا» للباحث ملاك نصحي ملاك

«دور المؤسسات الثقافية في دعم ذوي الهمم» بثقافة الأقصر

معرض كتب لإصدارات قصور الثقافة بالفيوم

أشرف منصور: عصر التنوير أعطى الأولوية للعقل