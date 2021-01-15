مصر تُعرب عن تعازيها فى ضحايا زلزال إندونيسيا

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، عن خالص التعازي والمواساة لإندونيسيا الصديقة وذوى الضحايا الأبرياء، جرّاء الزلزال الذي ضرب جزيرة (سولاويسي)، وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى وخلف أضرارًا مادية جسيمة.كما أعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن تمنياتها بسرعة الشفاء لكل المصابين، مؤكدة تضامنها حكومةً وشعبًا، ووقوفها مع حكومة وشعب إندونيسيا في هذا المصاب الأليم.