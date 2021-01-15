دعم مستشفى أشمون العام بـ 110 أسطوانات أكسجين

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي دعم مستشفى أشمون العام بـ110 إسطوانة أكسجين وتم تسلميها للمستشفى بالتنسيق مع الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفيه، بعد طلب إدارة المستشفي وأهالي أشمون كدعم للمنظومة الطبية بالمستشفى لمساعدة حالات م ضي فيروس كورونا .وأكد الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى أن هذه الظروف تحتاج إلى تعظيم دور المجتمع المدنى والإسهام المجتمعى الفعال، وهو ما يتم من أهالي مركز أشمون، وجميع مراكز وقرى المحافظه لتقديم نموذج فى تحمل المسؤولية.كما انطلقت صباح اليوم فرق متابعة العزل المنزلي بجميع قري ومدن المحافظة، للمتابعه حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة وقياس الحرارة ومنسوب الأكسجين للمرضى.