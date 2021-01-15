رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دعم مستشفى أشمون العام بـ 110 أسطوانات أكسجين

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:34 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
طباعة
وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي دعم مستشفى أشمون العام بـ110 إسطوانة أكسجين وتم تسلميها للمستشفى بالتنسيق مع الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفيه، بعد طلب إدارة المستشفي وأهالي أشمون كدعم للمنظومة الطبية بالمستشفى لمساعدة حالات م ضي فيروس كورونا .

وأكد الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى أن هذه الظروف تحتاج إلى تعظيم دور المجتمع المدنى والإسهام المجتمعى الفعال، وهو ما يتم من أهالي مركز أشمون، وجميع مراكز وقرى المحافظه لتقديم نموذج فى تحمل المسؤولية.

كما انطلقت صباح اليوم فرق متابعة العزل المنزلي بجميع قري ومدن المحافظة، للمتابعه حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة وقياس الحرارة ومنسوب الأكسجين للمرضى.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-1-2021

حقيقة توزيع لقاحات «كورونا» وفقًا للشرائح الاجتماعية للمواطنين

آليات تطبيق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات «كورونا» ضمن منظومة التأمين الصحي

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

الصور

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

حصيرة وسبورة في الشارع: ريم تعلم أطفال أتميدة دون مقابل (فيديو)

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

الأكثر قراءة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

بعد الإحالة للمفتي.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها في المجاري

آليات تطبيق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات «كورونا» ضمن منظومة التأمين الصحي

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

بيع مفتاح زنزانة نابليون مقابل 92 ألف يورو

تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2021

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

قريبا صدور مختارات قصصية «ألم الزجاج» لشريف صالح عن دار خطوط وظلال

سعيد عبده: الثقافة ضلع رئيسي في معادلة بناء الإنسان التي أعلنها السيسي

طبعة جديدة من «أساطير الحب والجمال عند الأغريق» لـ دريني خشبة

في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. أول مظاهرة خرج فيها وتاريخه مع الكتب