كورونا.. الفلبين تمدد حظر دخول الأجانب القادمين من 32 دولة

أعلن القصر الرئاسي في الفلبين، اليوم الجمعة، أن الحكومة مددت حظر دخول المسافرين الأجانب القادمين من 32 دولة لتجنب تفشي السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا والتي تعد أكثر عدوى.وأوضح القصر الرئاسي، حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار)، أن الحظر سيظل ساريًا حتى 31 يناير الجاري ويضم عدة دول بينها بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وأستراليا وإسرائيل وهولندا والصين وهونج كونج وسويسرا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا ولبنان وسلطنة عمان والأردن.ويأتي هذا الإعلان بعد مرور يومين على اكتشاف السلطات الصحية الفلبينية أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لمواطن قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة.وأشارت الصحيفة إلى أنه يسمح للفلبينيين القادمين من الدول التي يحظر استقبال الوافدين منها بدخول البلاد بشرط أن يخضعوا لحجر صحي لمدة أسبوعين بغض النظر عن نتيجة اختبارهم الخاص بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.ويتعين على الأجانب القادمين من الدول غير المدرجة في قائمة الحظر أن يخضعوا لحجر صحي لمدة 14 يومًا بعد التأكد من أن نتيجة اختبارهم للكشف عن الإصابة بكورونا سلبية لدى وصولهم البلاد.