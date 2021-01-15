باباجان:لا أحد سعيد في تركيا بإستثناء المستثمرين الأجانب

أعلن زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض التركى، علي باباجان، أن دعم الشعب الذي يعاني من الأزمة الاقتصادية لتحالف حزبي الحركة القومية والعدالة والتنمية الحاكم يتناقص يوما بعد يوم.وأكد باباجان أنه لا يوجد شخص حاليا سعيد في تركيا، باستثناء المستثمر الأجنبي الذي يدخل ليستفيد من سعر الفائدة المرتفع ويضعه في جيبه، وفقا لصحيفة زمان التركية.وأشار باباجان إلى أنه لم يتم حل أي مشكلة في ظل نظام الحكم الرئاسي، بل على العكس تماما زادت المشاكل، لافتا إلى أنه من أهم مشاكل نظام الحكم الرئاسي أن الرئيس حزبي ومنحاز.وألمح باباجان إلى إقدام التجار والمزارعين على البيع بخسارة لسداد ديونهم، مشددا على أن الحكومة الحالية لن تكون قادرة بالتأكيد على حل مشكلة الفقر والبطالة.