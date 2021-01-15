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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة نائب مدير مستشفى كفر الدوار الأسبق إثر إصابته بكورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:09 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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شهدت محافظة البحيرة اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة لأحد أبطال الجيش الأبيض الذين تصدوا بكل بسالة وشجاعة لجائحة فيروس كورونا المستجد، بعد وفاة الدكتور محمد فودة، نائب مدير مستشفى كفر الدوار العام، الشاملة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه نعي الدكتور خالد شوقي، مدير مستشفى كفر الدوار العام، وجميع القيادات والعاملين بالمستشفى، وقال بيان المستشفى:" ندعو المولى عز وجل أن يتقبله شهيدًا، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان".

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