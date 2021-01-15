«الثروة الداجنة»: ارتفاع الإنتاج قلل الاستيراد

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض منها في الأسواق.وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الدواجن سجلت سعرًا يبدأ من ٢٠ جنيهًا من المزرعة تباع للمستهلك بسعر من ٢٣ جنيهًا وحتي ٢٩ جنيهًا.وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية أن أسعار الدواجن البلدي سجلت سعرًا يبدأ من ٣٠ جنيهًا وحتي ٣٣ جنيهًا من المزرعة تباع للمستهلك بسعر من ٣٦ جنيهًا.وكشف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية أن هناك ارتفاعًا في إنتاج الكلي لمصر في السنوات الخيرة، مما تسبب فى وجود فائض للتصدير.وأكد أن مصر لم تحتج إلى الاستيراد من الخارج من الدواجن.