وزير الأوقاف يختتم الدورة التثقيفية للأئمة أسوان (صور)

اختتم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدورة التثقيفية للأئمة بقاعة عروس النيل بأسوان، اليوم الجمعة.وكان ذلك بحضور وكيل وزارة الأوقاف بأسوان الدكتور محمد عزت، لفيف من أئمة أسوان، ومجلس إدارة جامعة أسوان.والتقى وزير الأوقاف 65 إمامًا من الأئمة المتميزين بأسوان، وذلك على هامش ختام فعاليات المعسكر التثقيفي للأئمة بالمحافظة والذي يقام تحت عنوان "القضايا العصرية وحتمية التجديد".