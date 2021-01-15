التحفظ على 5 أطنان زيتون فاسد في مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية، التحفظ على 5 أطنان زيتون مخلل معبأ داخل براميل غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية قبل ترويجه بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.و تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص، بحيازة مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.تم مداهمة المصنع وألقي القبض على مالكه وبتفتيشه عثر على (5 أطنان "زيتون مخلل " معبأ داخل براميل وغير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية)، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.