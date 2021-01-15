البابا ينعى كاهن كنيسة البابا أثناسيوس

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء للأنبا بطرس، أسقف إيبارشية شبين القناطر، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القس إشعياء عزيز، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة وكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.و رحل القس إشعياء عزيز كاهن كنيسة القديسين البابا أثناسيوس والأنبا بيشوي بالخصوص، التابعة لإيبارشية شبين القناطر، القليوبية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويبلغ الأب المتنيح من العمر 54 عامًا، قضى منها حوالي خمس سنوات فقط في الخدمة الكهنوتية، وولد يوم 1 أبريل 1967 وسيم كاهنًا يوم 9 نوفمبر 2015.وأقيمت صلوات تجنيزه في الواحدة ونصف من بعد ظهر اليوم، بكنيسة السيدة العذراء، أرض الجولف بمصر الجديدة بحضور نيافة الأنبا بطرس أسقف الإيبارشية وعدد محدود من كهنة الإيبارشية وأعضاء أسرته نظرًا للظروف الحالية.