مران رياضي على كورنيش الإسكندرية ضمن برنامج منشطي الأحياء السكنية

أقيمت صباح اليوم الجمعة، فعاليت برنامج منشطى الأحياء السكنية بمنطق جليم وسط الإسكندرية، والذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا عب الوهاب بوزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية.وينفذ برنامج منشطى الأحياء السكنية في الجمعة من كل أسبوع في الساعة الثامنه صباحًا، حيث يهدف إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، حيث بدأ تنفيذ المشروع، منذ أكثر من ثلاث سنوات.ويعد هذا المشروع أحد اأداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقتها القياده السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.