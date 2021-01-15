روسيا تأسف لفشل إصلاح العلاقات مع الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أسفها لفشلها في إصلاح العلاقات مع الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها، مشيرة إلى أن مخاطر تدهورها بشكل أكبر لا تزال قائمة.وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في إحاطة صحفية اليوم الجمعة: "لم يتم تطبيع الحوار مع الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها خلال السنوات الأربع الماضية، حتى أن واشنطن تمكنت من وضعنا على قائمة أعداء أمريكا الخاصين".وأضافت: "لذلك، علينا أن نعلن مع الأسف أنه لم يكن من الممكن إيجاد طرق لتحسين العلاقات مع إدارة ترامب، وهذا ليس بسببنا".وتابعت قائلة: "مخاطر تدهور العلاقات الروسية الأمريكية لا تزال قائمة"، مشيرة إلى أن بلادها تدرك خطورة حدوث مزيد من التدهور المحتمل في هذه العلاقات.