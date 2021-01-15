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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:56 ص
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (الدلنجات - شبراخيت - بدر) عن إزالة 2 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 175م2 بقري لقانة وزمزم بشبراخيت عبارة عن مغسلة فى قرية ومسطح خرسانى لعمل مغسلة سيارات، وإزالة حالتين تعدي على الأراضي الزراعية بقرية طيبة بالدلنجات بمساحة ١٠٠ متر عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية.

كما تم إيقاف أعمال مخالفة لصب سقف دور ثاني علوي دون ترخيص على أرض زراعية خارج الحيز بمنطقة الفيروز بمركز بدر، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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