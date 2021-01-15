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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ضبط ثلاجة بداخلها أسماك فاسدة في القليوبية

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:55 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة تموينية مكبرة استهدفت المنشآت غير المرخصة وثلاجات حفظ اللحوم، أسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع بها كميات من الأسماك يشتبه في عدم صلاحيتها لوجود تغير في خواصها وضبط مصنع تعبئة دون ترخيص.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين، يفيد قيام حملة تموينية بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية عثر بداخلها على 4،131 طن أسماك ماكريل وبوري يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع لتعبئة السلع الغذائية به 23،48 طن زيت طعام وخل وطحينة معبأ داخل براميل وجراكن دون مستندات ومجهولة المصدر قبل طرح الكمية في الأسواق.

وضبطت الحملة مخبز بلدى قام مالكه بالاستيلاء على مبلغ 8،950،858 جنيها من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدي المدعم ببيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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