روسيا: اتهام واشنطن لكوبا برعاية الإرهاب «خطوة غير بناءة»

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اتهام واشنطن لكوبا برعاية الإرهاب بأنه خطوة غير بناءة تظهر عجز الولايات المتحدة عن اتباع سياسة خارجية مطردة تقوم على الحقائق الموضوعية.وقالت زاخاروفا، في إيجاز صحفي، اليوم الجمعة: "إن اتهام واشنطن لكوبا برعاية الإرهاب كذبة على مستوى الدولة".وأضافت: "نحن نصف نبأ إعادة إدراج كوبا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، بأنه خطوة غير بناءة، لأنه تم استبعادها من هذه القائمة في عام 2015".وتابعت زاخاروفا: "عندما تتهم واشنطن السلطات الكوبية برعاية الإرهابيين، أليست هذه هي الأخبار الكاذبة والمزيفة، التي تزعم الولايات المتحدة محاربتها بشكل جماعي؟ هذه أكاذيب تم منحها صفة حكومية، لقد نالت هذه الكذبة الصفة الرسمية، لأنها باتت السياسة التي تنتهجها واشنطن رسميا".