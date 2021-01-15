34 قتيلًا والعشرات تحت الأنقاض جراء زلزال عنيف في إندونيسيا

لقي 34 شخصا على الأقل مصرعهم، وأُصيب المئات، اليوم الجمعة، عقب زلزال ضرب مدينة ماجيني التابعة لجزيرة سولاوسي الغربية في إندونيسيا.وصرح مدير وكالة تخفيف الكوارث المحلية، علي الرحمن، في بيان له، بأن المعلومات الأولية تشير إلى مصرع 26 شخصا في مدينة ماموجو جنوبي الجزيرة المذكورة، لافتا إلى أن الحصيلة قابلة للارتفاع، كون العديد من القتلى تحت الأنقاض.من جانبها، أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية أن 8 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في منطقة جنوب ماموجو، ليصل بذلك إجمالي القتلى إلى 34.وأوضحت الوكالة أن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب ماجيني، وخلف أضرارًا مادية في المباني وخطوط الطاقة الكهربائية وشبكات الاتصال، مشيرة إلى أنه تم نقل 15 ألف شخص إلى أماكن آمنة.كما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء عن وقوع 26 هزة ارتدادية عقب الزلزال.