«لافروف» يجري محادثات مع نظيره الإيراني في موسكو 26 يناير الجاري

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، سيجري محادثات مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في 26 يناير الجاري في موسكو.وقالت زاخاروفا، في إحاطة صحفية اليوم الجمعة: "سيصل وزير إيران في 26 يناير الحالي إلى موسكو في زيارة عمل، يجري خلالها محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف".وأضافت: "من المخطط مواصلة تبادل وجهات النظر بين الوزيرين حول عدد من القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك الوضع في منطقة ناجورني كاراباخ، وخطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالملف النووي الإيراني، والوضع في سوريا وأفغانستان ومنطقة الخليج والعلاقات الثنائية بين البلدين".