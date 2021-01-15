عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

تقلبات جوية شديدة شهدتها محافظات مصر والتي جاءت تزامنًا مع حدوث شبورة كثيفة على مختلف الطرق خلال الأيام الماضية، كما نشرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات وبيانات تناولت فيها حالة الطقس والظواهر المناخية التي ستطرأ على الطقس الفترة القادمة، وترصد "الدستور" تفاصيل حالة الطقس في الـ72 ساعة القادمة.تواصلت "الدستور" مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، والذي أوضح خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة والتقلبات المفاجئة التي قد تطرأ على الطقس، مشيرًا إلى أن، اليوم الجمعة، سيسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية يكون الطقس مائلًا للدفء ويكون الطقس دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.وعن الطقس ليلًا، أوضح "شاهين" أنه سيكون باردًا على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، وأكد "شاهين" على احتمالية وجود فرصة لسقوط أمطار، موضحًا أنها ستكون خفيفة على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- والدقهلية) بنسبة تصل لـ30%، كما أنه توجد احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم) بنسبة تصل لـ40%، مع نشاط بالرياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.وعن طقس غدٍ السبت، أوضح "شاهين" أن الطقس سيكون معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري نهارًا وشديدة البرودة ليلًا مع نشاط بالرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وستشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا، بارد ليلاً، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسًا معتدل نهارًا بارد ليلاً، مع رياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة.وأوضح "شاهين" أن الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون مائلًا للدفء نهارًا، بارد ليلاً مع رياح معتدلة، ويكون على شمال الصعيد، معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلاً، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويكون على جنوب الصعيد، مائلًا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة.وأضاف "شاهين" أنه توجد احتمالية سقوط أمطار بنسبة تصل لـ60% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، فيما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.وأكد "شاهين" أن طقس بعد غدٍ "الأحد" سيشهد ثباتًا بحالة الطقس، موضحًا أن الطقس معتدل نهارًا شديدة البرودة ليلاً والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ستشهد طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلاً، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسًا معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.وعن الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أكد "شاهين" أنه سيكون دافئًا نهارًا، باردًا ليلاً مع رياح نشطة، ويكون على شمال الصعيد، معتدلًا نهارًا وشديد البرودة ليلاً مع نشاط بالرياح المثيرة للرمال والأتربة وعلى جنوب الصعيد سيكون مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأوضح "شاهين" احتمالية سقوط أمطار متوسطة بنسبة 60% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، فيما تسقط أمطار متوسطة بنسبة 50% على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.