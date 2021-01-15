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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بنك أوف أمريكا: الأسهم تجذب تدفقات بقيمة 27 مليار دولار

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:58 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت إحصاءات أسبوعية لتدفقات الصناديق من بنك أوف أمريكا، اليوم الجمعة، أن المستثمرين أقبلوا على شراء أسهم الشركات المالية وقطاع الطاقة الأسبوع الماضى، ليبادروا بوضع مخصصات فى مراكز قبل إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن حزمة تحفيز حجمها 1.9 تريليون دولار.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي استنادًا إلى بيانات «إي.بي.إف.آر» إن التداولات المستندة إلى الانتعاش الاقتصادي شهدت تسجيل الأسهم لتدفقات 26.8 مليار دولار مع استقطاب قطاع الطاقة 3.6 مليار دولار
وهي ثاني أعلى قيمة على الإطلاق.

وضخ المستثمرون 1.8 مليار دولار في أوراق الخزانة المحمية من التضخم فى ظل ارتفاع توقعات التضخم. وفي الولايات المتحدة باتت أوراق الخزانة المحمية من التضخم لأجل عشر سنوات الآن مسعرة عند متوسط تضخم سنوي 2.09 بالمائة للسنوات العشر القادمة.

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