30 مليون إصابة بكورونا في أوروبا حتى اليوم





وفي 17 ديسمبر، أصبحت أوروبا أول رقعة عالمية تتخطى عتبة النصف مليون وفاة بفيروس كورونا.

تخطّت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في أوروبا عتبة 30 مليونا، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية الجمعة عند الساعة 08:00 ت غ.وأوروبا التي تضم 52 بلدا، هي أكثر منطقة في العالم تضررا من كوفيد- 19 على صعيد الإصابات، تليها الولايات المتحدة وكندا مع 23 مليونا و994 ألفا و507 إصابات، ثم أمريكا اللاتينية والكاريبي مع 16 مليونا و989 ألفا و628 إصابة، ثم آسيا مع 14 مليونا و485 ألفا و588 إصابة.