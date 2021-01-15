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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 12263 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:48 ص
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (3622) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (12263) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، فيما نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية) في ضبط (339) قضية متنوعة.

وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (6) قضايا (مصنفات سمعية وسمعية بصرية - مطبوعات)، ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق في ضبط (1191) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفى من ضبط (7) قضايا.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (150) قضايا فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

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