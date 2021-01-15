استقرار أسعار المستهلك الفرنسى فى ديسمبر

أعلن مكتب الإحصاء الفرنسي "إنسي"، اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلك الفرنسي استقرت بدون تغيير في ديسمبر الماضي، مثلما أشارت تقديرات سابقة.وعلى أساس سنوي، استقرت أسعار المستهلك في ديسمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 0.2 بالمائة في نوفمبر.وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك فى ديسمبر بنسبة 0.2 بالمائة، وهي نفس نسبة الزيادة المسجلة في نوفمبر.وظل المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين في فرنسا بدون تغيير فى ديسمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بعد ارتفاعه في نوفمبر بنسبة 0.2 بالمائة.وأظهرت البيانات تراجع معدل التضخم الأساسي إلى النصف من 0.4 بالمائة في نوفمبر إلى 0.2 بالمائة في ديسمبر.وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة سنوية بلغت واحدًا بالمائة، فيما تراجعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 0.9 بالمائة.وارتفعت أسعار الخدمات والتبغ بنسبة 0.7 بالمائة و12.5 بالمائة على الترتيب، فيما انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 7 بالمائة.