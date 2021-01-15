شرطة البيئة والمسطحات تضبط 337 طن نفايات في الشرقية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.ونجحت الجهود في مجال حماية البيئة والصحة العامة في ضبط 3 مصانع لإنتاج المنظفات والمطهرات، ومصنع لإنتاج البلاستيك، بمضبوطات بلغت (337،6 طن نفايات مواد خام ومنتج نهائي لمواد كيماوية سائلة وبودرة – 5520 عبوة لمنتج نهائي كيماويات ومنظفات – 2،7 طن أحبار - 10 طن مخلفات بلاستيك – 19000 عبوة بلاستيكية – 3 خطوط إنتاج كامل)، بدون ترخيص وبيانات مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة، بنطاق مديرية أمن الشرقية.كما نجحت الجهود في مجال المواد الغذائية في ضبط 4 قضايا إدارة بدون ترخيص، بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمضبوطات بلغت (2095،351 طن مواد غذائية، 5570 قطعة شوكولاتة بدون بيانات ومنتهى الصلاحية)، بالمخالفة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية، وفي مجال المنشآت الصناعية تم ضبط 10 منشآت بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن المنوفية، لمخالفة اشتراطات (عدم وجود سجل الحالة البيئية – التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة) بالمخالفة لقانون البيئة.وأثمرت الجهود في مجال مكافحة عوادم السيارات عن ضبط 17 سيارة بنطاق مديرية أمن القاهرة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة)، وفي مجال مكافحة الضوضاء تم ضبط قضية زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونًا بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون حماية البيئة، وفث مجال الثروة الزراعية والأعلاف الحيوانية تم ضبط 12 ( قضية "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية، وفي مجال الطب البيطري تم ضبط 3 قضايا، بدون ترخيص" ذبح خارج المجازر.. بنطاق مديرية أمن القليوبية.ونجحت الجهود في مجال حماية الثروة السمكية في ضبط 35 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، وفي مجال الملاحة الداخلية تم ضبط 8 وحدات نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.وفى مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية تم ضبط 49 قضية تلوث بنطاق مديرية أمن المنوفية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية، وفى مجال الإجراءات الاحترازية تم ضبط 9 قضايا عدم ارتداء الكمامات الواقية بنطاق المنطقة المركزية.