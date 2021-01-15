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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

طرح أراضٍ سكنية متميزة وأكثر تميزا بمدينة الصالحية الجديدة

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:45 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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أعلن المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، عن طرح 109 قطع أراضٍ سكنية متميزة وأكثر تميزًا للمرة الأولى بالمدينة، موضحًا أنه سيتم طرح 57 قطعة أرض سكنية مميزة وأكثر تميزا وذلك بالمجاورة الـ6، و52 قطعة أرض بالمجاورة الـ9 بمساحات تتراوح بين 400: 600 م2.

وفي بيان للوزارة، أكد رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي حرصا من جهاز المدينة على الاستغلال الأمثل لقطع الأراضي الشاغرة وزيادة الكثافة السكانية بالمدينة وإضافة أنشطة جديدة لتتماشى مع الخدمات الجارى تنفيذها بالمدينة حاليًا، واستجابة لطلبات المواطنين والمترددين على المدينة وتشجيعًا للاستثمار العقارى.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ الانتهاء من تصميم المرافق للبدء الفورى في الطرح وسيتم الطرح بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى " أونلاين"، وطبقًا لما يرد بكراسات شروط طرح قطع الأراضى.

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