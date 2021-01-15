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مصر

تنفيذ 5976 وحدة سكنية بمشروعي دار مصر وJANNA بمدينة العبور

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:52 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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الجزار: 65% نسبة تنفيذ 5072 وحدة سكنية وإدارية وتجارية بعمارات مدينة السلام التى يشرف عليها الجهاز

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 5976 وحدة سكنية (159 عمارة) بمشروعى دار مصر للإسكان المتوسط، وJANNA للإسكان الفاخر بمدينة العبور، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ 5072 وحدة سكنية وإدارية وتجارية (134 عمارة) بمشروع عمارات مدينة السلام، الذى يشرف على تنفيذه جهاز المدينة، كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية بنسبة تنفيذ بلغت نحو 65%، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والخدمات بالمشروع حسب تنسيق الموقع.

وفي بيان للوزارة، أوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه بالنسبة للمشروعات الخدمية بمشروعات عمارات مدينة السلام، جارٍ تنفيذ (حضانة – مركز طبى – مخبزين – مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلًا – مدرسة تعليم ثانوى سعة 33 فصلًا)، لافتًا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق (مياه – صرف – طرق) بنسبة 25%، وأعمال التغذية الكهربائية بنسبة 24%، كما تم الانتهاء من تنفيذ رافع الصرف الصحى للعمارات وجارٍ استلام الموقع.

وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية بالمدينة خلال العام المنقضى 2020، تم وجارٍ تنفيذ عدة خدمات وتشمل( مستشفى عام – قسم شرطة – مركز شباب – مبنى الجهاز – موقف الأتوبيس الإقليمي – مبنيي هايبر ماركت).

وبالنسبة لمشروعات الطرق بالمدينة، أوضح رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات (تطوير الطريق الرئيسي - نفقى سيارات على الطريق الرئيسي - تطوير خط 10 "محور 30 يونيه حاليا " - نفقى مشاة رئيسيين على المحور الرئيسي - أعمال تصميم وتنفيذ عمل صناعي لحماية الخطوط الناقلة للمياه العكرة أسفل الدائري الأوسطي)، وجارٍ تنفيذ أعمال تطوير المحور الغربي للمدينة.

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