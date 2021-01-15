استخراج تسجيلات أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الإندونيسية المنكوبة

أعلن المحققون الإندونيسيون، الجمعة، أنهم تمكنوا من استخراج تسجيلات أحد الصندوقين الأسودين لطائرة البوينج التي تحطمت في نهاية الأسبوع الماضي، قبالة سواحل اندونيسيا وعلى متنها 62 شخصًا وأنهم بدأوا تحليلها.وقال المسؤول في لجنة سلامة النقل الإندونيسية، سويرجانتو تجاهجونو، الذي يشارك في التحقيقات حول أسباب الحادث: إن "التسجيلات بحالة جيدة وندرس المعطيات حاليًا".وعُثر على الصندوق الأسود الذي يسجل بيانات الرحلة، في البحر الثلاثاء ويمكن أن يكشف عن مؤشرات مهمة لفهم أسباب المأساة.وكانت طائرة البوينج 737-500 التابعة لشركة "سريويجايا إير" سقطت السبت بعيد إقلاعها، من ارتفاع عشرة آلاف قدم أي ثلاثة آلاف متر في أقل من دقيقة وغرقت في بحر جاوة.ولا يزال الغطاسون يبحثون عن الصندوق الأسود الثاني الذي يتضمن تسجيلات المحادثات في قمرة القيادة.ويحاول المسعفون انتشال أشلاء بشرية وقطع من جسم الطائرة وحطامها من البحر.ويعمل حوالى ثلاثة آلاف شخص بالإضافة إلى عشرات السفن والمروحيات في عمليات البحث قبالة سواحل جاكرتا.ولم تقدم السلطات حتى الآن تفسيرًا لحادث الطائرة التي يبلغ عمرها 26 عامًا.وأكدت السلطات أن طاقم الطائرة لم يصدر أي إشارة استغاثة قبل الحادث وأن الطائرة كانت على الأرجح لا تزال سليمة قبل أن تلامس المياه.وقد يستغرق التحقيق أشهرًا عدة.وهذا أول حادث دام يلحق بشركة "سريويجايا" منذ تأسيسها عام 2003.إلا أن قطاع الطيران في اندونيسيا شهد عددًا من الحوادث القاتلة في الأعوام الأخيرة، وتم في السابق حظر شركات طيران محلية عدة في أوروبا حتى العام 2018.