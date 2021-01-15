ضبط مزارع ونجله يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط عقب تقنين الإجراءات من ضبط مزارع ونجله، مقيمين بدائرة المركز لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بإنشاء وإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بمسكنهما.وضبط بحوزتهم (طبنجة، و2 فرد خرطوش، و3 طبنجات صوت، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، والعدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها.