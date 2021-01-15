سفير مصر لدى بوركينا فاسو يلتقي وزير الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي

استقبل "ألفا باري"، وزير الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والبوركينين بالخارج، السفير إبراهيم عبدالعظيم الخولي، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوركينا فاسو، والذي نقل تحيات وتهاني الوزير سامح شكري لأخيه "ألفا باري"، لتجديد ثقة القيادة السياسية، وتوليه حقيبتي الخارجية والتعاون، ووزارة الاندماج الإفريقي والبوركينين بالحكومة الجديدة.وسلم السفير المصري، خلال اللقاء، رسالتين خطيتين من الوزير شكري تتناول العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلديّن، والتنسيق في كافة المحافل الدولية والإقليمية، وتبادل التأييد والترشيحات، كما عبر السفير الخولي عن عزم الجانب المصري مواصلة وتكثيف برامج التعاون والتدريب من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وبناء وحفظ السلام، وكذا مؤسسات الدولة المعنية، مؤكدًا دعم مصر لبوركينا فاسو في كافة المجالات.من جانبه، أشاد الوزير "باري"، خلال اللقاء، بأواصر الصداقة والأخوة الوطيدة التي تجمع بين السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ونظير سيادته البوركيني "روك مارك كرستيان كابوريه"، كما ثمن مُختلف أنشطة التعاون الثنائي والفني بين الدولتيّن، وطلب ضرورة دفعها قدمًا خلال الفترة القادمة، خاصةً في المجالات الطبية.