«أسوشيتد برس» تحتفي بذكرى إنشاء السد العالي: غيّر طبيعة مصر

احتفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بذكرى مرور 50 عاما والاحتفال باليوبيل الذهبى على افتتاح السد العالي في 15 يناير 1971، والتي أصبحت منذ ذلك التاريخ عيدًا قوميًا لمحافظة أسوان.وقالت الوكالة الأمريكية إن السد غيَّر من طبيعة مصر وأنقذ المزارعين من الجفاف والفيضانات الموسمية، فضلا عن توليده الكهرباء، وتحفيز التنمية السريعة في البلاد.وأضافت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: "كان السد بمثابة المصدر الرئيسي للطاقة للبلاد، التي احتاجت مؤخرًا إلى الاستثمار في مصادر أخرى لتلبية احتياجات سكانها".ونقلت "أسوشيتد برس" عن عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، قوله "إن السد العالي يعد أكبر مشروع مصري منذ عهد الفراعنة" مشيرا إلى أن المشروع ضمن إمدادات مياه كافية على مدار العام، بعد أن أدى الجفاف الذي شهدته مصر في ثمانينيات القرن الماضي، وطال أمده كثيرا، إلى انخفاض مياه النيل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1913، وعانت دول المنبع من الجفاف والمجاعة.وأضاف "لكن مصر نجت من الجفاف والمجاعة، حيث وفرت بحيرة ناصر، التي أنشأها السد، مصدرًا بديلًا للمياه".وقال ياسين سعيد، مصري يبلغ من العمر 76 عامًا للوكالة الأمريكية: "كانت حياتنا صعبة للغاية قبل بناء السد"، وروى معاناة والده وإخوته والمزارعون الآخرون بعد أن غمر الفيضان السنوي للنيل قريته في أسوان في السنوات التي سبقت بناء السد العالي، حيث كانوا يلجأون إلى استخدام المراكب الشراعية التقليدية "فلوكة" لحصد محاصيل الذرة في الحقول التي غمرتها المياه.وواصل قائلا: "كانت مياه الفيضان تغمر قريتنا كل عام وكنا نقيم حواجز من الطين لمنع المياه من الوصول إلى منازلنا، حتى جاء السد وانتهت معاناتنا".وذكرت "أسوشيتد برس" في نهاية تقريرها إنه "بينما تحتفل مصر بالذكري الـ61 لوضع حجر الأساس وبدء أعمال التشييد، فإنها تخوض مفاوضات عاصفة مع السودان وإثيوبيا لحل نزاع طويل الأمد حول سد ضخم آخر، تقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق الرافد الرئيسي لنهر النيل".