رحلة عبد الناصر من الكلية الحربية إلى الوقوف في وجه إسرائيل

عشق مصر والحياة العسكرية منذ صغره، حتى أصبح زعيما يحاول الجميع الاقتداء به، فهو الذي دعم الفقراء حول العالم واستطاع أن يحصل على حبهم ويكون قريبا منهم، ولم يكن هذا وليد الصدفة، حيث نشأ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في أسرة بسيطة، وفي ذكرى عيد ميلاده، ترصد "الدستور" أبرز المحطات العسكرية في حياة جمال عبد الناصر.في سنة 1937، تقدم عبد الناصر إلى الكلية الحربية لتدريب ضباط الجيش، ولكن الشرطة سجلت مشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة، فمنع من دخول الكلية فالتحق بكلية الحقوق في جامعة الملك فؤاد، لكنه استقال بعد فصل دراسي واحد وأعاد تقديم طلب الانضمام إلى الكلية العسكرية.واستطاع عبد الناصر مقابلة وزير الحربية إبراهيم خيرى باشا وطلب مساعدته، فوافق على انضمامه للكلية العسكرية في مارس 1937، وركز ناصر على حياته العسكرية منذ ذلك الحين، وأصبح يتصل بعائلته قليلا.في الكلية، التقى بعبد الحكيم عامر وأنور السادات، وكلاهما أصبحا مساعدين هامين له خلال فترة رئاسته، وتخرج من الكلية العسكرية في شهر يوليو 1937، ثم رقي عبد الناصر إلى رتبة ملازم ثان في سلاح المشاة.سنة 1941، طلب عبد الناصر النقل إلى السودان وهناك قابل عبد الحكيم عامر، وكانت السودان حينها جزءًا من مصر، ثم عاد من السودان في سبتمبر 1942 وحصل على وظيفة مدرب في الأكاديمية العسكرية الملكية بالقاهرة شهر مايو 1943.في سنة 1942، سار مايلز لامبسون السفير البريطاني إلى قصر الملك فاروق وحاصره بالدبابات، وأمره بإقالة رئيس الوزراء حسين سري باشا، بسبب تعاطفه مع قوات المحور، ورأى ناصر الحادث بأنه انتهاك صارخ للسيادة المصرية.بعد أن تم قبول ناصر في كلية الأركان العامة، بدأ يشكل مجموعة تكونت من ضباط الجيش الشباب الذين يملكون مشاعر القومية القوية، وظل على اتصال مع أعضاء المجموعة من خلال عبد الحكيم عامر، وواصل البحث عن الضباط المهتمين بالأمر في مختلف فروع القوات المسلحة المصرية.كانت أول معركة لعبد الناصر في فلسطين خلال الحرب العربية الإسرائيلية سنة 1948، حيث تطوع في البداية للخدمة في اللجنة العربية العليا بقيادة محمد أمين الحسيني، وكان قد التقي بالحسيني وأعجب به، ولكن تم رفض دخول قوات اللجنة العربية العليا في الحرب من قبل الحكومة المصرية، لأسباب غير واضحة.في مايو 1948، أرسل الملك فاروق الجيش المصري إلى فلسطين، وخدم ناصر في كتيبة المشاة السادسة، وكان نائب قائد القوات المصرية المسؤولة عن تأمين الفالوجة، وأصيب عبد الناصر بجروح طفيفة في القتال يوم 12 يوليو، وبحلول شهر أغسطس كان مع فرقته محاصرين من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن الفرقة رفضت الاستسلام.استضافت المطربة المصرية أم كلثوم احتفال الجمهور بعودة الضباط رغم تحفظات الحكومة الملكية، التي كانت قد تعرضت لضغوط من قبل الحكومة البريطانية لمنع الاستقبال، وزاد ذلك من عزم عبد الناصر على الإطاحة بالملكية.بعد الحرب، عاد عبد الناصر إلى وظيفته مدرسًا في الأكاديمية الملكية العسكرية، وأرسل مبعوثين إلى جماعة الإخوان، لتشكيل تحالف معها في أكتوبر سنة 1948، ولكنه اقتنع بعد ذلك بأن جدول أعمال الإخوان لم يكن متوافقًا مع نزعته القومية، وبدأ الكفاح من أجل منع تأثير الإخوان على أنشطته.أرسل ناصر كعضو في الوفد المصري إلى رودس في فبراير 1949 للتفاوض على هدنة رسمية مع إسرائيل، ويقول عبد الناصر أنه اعتبر شروط الهدنة مهينة، وبخاصة لأن الإسرائيليين تمكنوا من احتلال منطقة إيلات بسهولة بينما هم يتفاوضون مع العرب في مارس 1949.