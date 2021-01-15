رحيل القمص رويس يعقوب كاهن كنيسة العذراء مدينة نصر

رحل القمص رويس يعقوب كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، عن عمر تجاوز ٦٧ سنة بعد خدمة كهنوتية استمرت لأكثر من ٢٦ سنة.ولد الأب المتنيح يوم ٨ سبتمبر ١٩٥٣ وسيم كاهنًا يوم ١٦ يونيو ١٩٩٤ ونال رتبة القمصية يوم ١٩ ديسمبر ٢٠١٥.قداسة البابا تواضروس الثاني تقدم بخالص العزاء للآباء كهنة كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر في رحيل الأب الفاضل القمص رويس يعقوب، وتعزية خاصة لأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.