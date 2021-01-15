مياه سوهاج تؤكد عودة الضخ لحي شرق بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد

أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، عودة المياه لحي شرق مدينة سوهاج بعد انقطاع دام لمدة 10 ساعات لإجراء أعمال القطعيات على خط مياه قطر 18 بوصة بشارع التحرير.وكانت شركة المياه أعلنت أمس عن اضطرارها لقطع المياه عن حى شرق وكذلك ضعفها بحي غرب، وذلك مساء أمس الخميس وحتى العاشرة من صباح اليوم الجمعة ولمدة 10 ساعات لاستكمال أعمال الصيانة.