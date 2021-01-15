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مصر

«التخطيط»: السعي للتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة من خلال التحول الرقمي

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:36 ص
الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد،
أميرة ممدوح
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توجه وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المعني بمشروع تطوير المحليات، إلى محافظة الغربية؛ لمتابعة خطوات المشروع بالمحافظة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى حرص الوزارة على المتابعة المستمرة للمحافظات كافة بشأن عملية تطوير المحليات، وتوفير التدريبات اللازمة للعاملين لمواكبة عملية التطوير وميكنة الخدمات.

وتابعت "السعيد"، أن الوزارة تسعى من خلال المشروع لتحقيق توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين كافة للتيسير على المواطنين عملية الحصول على الخدمات إلى جانب تدريب العاملين على آليات وطرق التعامل مع عملية الميكنة.

ومن جانبه، أوضح اللواء محمد عزي، المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الزيارة شهدت عقد اجتماعًا مع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ؛ لعرض مؤشرات الأداء للمحافظة وكيفيه ضبط مؤشر المتحصلات الماليه للمحصلين الخارجيين.

وأوضح "عزي" أنه تم عقد اجتماعًا آخر بمدينة قطور لمتابعة مستوي التدريب علي التطبيقات والمقرر الانتهاء منه نهايه الشهر الحالي، وأنه سيتم بدأ العمل في الديوان العام خلال الشهر القادم.

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