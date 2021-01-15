البابا تواضروس يستعرض تقريرًا عن نشاط الكنيسة بالفلبين

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، القمص داود لمعي المسؤول عن خدمة "سان بول" وكهنة كنيسة القبطية الأرثوذكسية في جزر الفلبين القس مينا موريس بالعاصمة مانيلا، والقس كيرلس هاني بجزيرة تاكلوبن.واستعرض البابا تواضروس معهم تقريرًا عن النشاط الرعوي لكنيستنا القبطية بجزر الفلبين خلال عام 2020، حيث أدت الكنيسة دورًا ملحوظ في رعاية وخدمة أبنائها والمجتمع المحيط بها في الفلبين، من خلال الاجتماعات الروحية والأنشطة المجتمعية والكورسات المتخصصة والخدمات الصحية التي قدمتها لمساعدة أبنائها والشعب المتضرر من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.كما تم افتتاح عيادة الأسنان الخيرية، بحضور السفير المصري في الفلبين، أحمد شهاب الدين، وطاقم السفارة.وهنأ السفير الكنيسة والشعب بعيد الميلاد المجيد ونقل إلى تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقدمت الكنيسة أيضًا بتقديم خدمة طبية للجالية الفلبينة بمصر.