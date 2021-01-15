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القبلة

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من المسجد الجامع بأسوان

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:52 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة اليوم الجمعة، من المسجد الجامع بمدينة أسوان، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمحافظة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة، لتكون تحت عنوان: "فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي".

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة القارئ قطب أحمد الطويل.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد وقتها على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن علاج مرضى كورونا وتوفير الدواء والأجهزة الطبية اللازمة لعلاجهم ومساعدة المتضررين من الظروف الاقتصادية التي فرضها انتشار كورونا من أولى أولويات الزكاة في هذه الأيام.

وأكد أنه يجوز تعجيل الزكاة وتقديم موعد إخراجها لصالح الفقراء، لا سيما في أوقات الشدائد والجوائح والأزمات، داعيا الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

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